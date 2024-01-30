Пучкова (Гуряшина) Августа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПучкова (Гуряшина) Августа Петровна

Пучкова (Гуряшина) Августа Петровна

avatar

Место рождения

Барнаул

Дата рождения

27.10.1926

Дата смерти

29.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1926

Отец: Гуряшин Петр Васильевич

Мать: Гуряшина Мария Давыдовна

Барнаул
Рождение ребёнка
12.01.1956

Сын: Пучков Игорь Иванович

Отец ребёнка: Пучков Иван Григорьевич

Барнаул
Рождение ребёнка
22.10.1958

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Пучков Иван Григорьевич

Смерть
29.05.1991
Барнаул
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close