Пучкова (Гуряшина) Августа Петровна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения27.10.1926
Дата смерти29.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1926
Отец: Гуряшин Петр Васильевич
Мать: Гуряшина Мария Давыдовна
Барнаул
Рождение ребёнка
12.01.1956
Отец ребёнка: Пучков Иван Григорьевич
Барнаул
Рождение ребёнка
22.10.1958
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Пучков Иван Григорьевич
Смерть
29.05.1991
Барнаул