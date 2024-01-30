Гуряшин Петр Васильевич
Место рожденияБарнаул
Дата рождения02.10.1893
Дата смерти14.11.1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1893
Барнаул
Крещение
03.10.1893
Одигитинская
Восприемники: Томской губернии крестьянин Андрей Федорович Давыдов и г. Слободы мещанина Ильи Никитича Лаликина жена Александра Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Пугачева Зоя Петровна
Мать ребёнка: Гуряшина Мария Давыдовна
Барнаул
Рождение ребёнка
18.04.1924
Мать ребёнка: Гуряшина Мария Давыдовна
Барнаул
Рождение ребёнка
27.10.1926
Дочь: Пучкова Августа Петровна
Мать ребёнка: Гуряшина Мария Давыдовна
Барнаул
Рождение ребёнка
03.11.1929
Дочь: Карпенко Галина Петровна
Мать ребёнка: Гуряшина Мария Давыдовна
Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуряшина Мария Давыдовна
Упоминание
Неизвестно
про место рождения | Предпринимательская благотворительность на Алтае существовала с давних времен. Ее традиционной сферой были церковные пожертвования, и многие храмы в городах и селах Алтая являлись... Показать все
Упоминание
Неизвестно
про место рождения | Одигитриевская церковь | Год постройки:Между 1795 и 1815. | Год утраты: 1935 (разрушена) | Адрес: Располагалось на пересечении Московского переулка (пр. Ленина) и Большой Тобольск... Показать все
Смерть
14.11.1959
Барнаул