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Гуряшин Петр Васильевич

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

02.10.1893

Дата смерти

14.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1893

Отец: Гуряшин Василий Тимофеевич

Мать: Гуряшина Матрена Федоровна

Барнаул
Крещение
03.10.1893
Одигитинская
Восприемники: Томской губернии крестьянин Андрей Федорович Давыдов и г. Слободы мещанина Ильи Никитича Лаликина жена Александра Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Пугачева Зоя Петровна

Мать ребёнка: Гуряшина Мария Давыдовна

Барнаул
Рождение ребёнка
18.04.1924

Сын: Гуряшин Борис Петрович

Мать ребёнка: Гуряшина Мария Давыдовна

Барнаул
Рождение ребёнка
27.10.1926

Дочь: Пучкова Августа Петровна

Мать ребёнка: Гуряшина Мария Давыдовна

Барнаул
Рождение ребёнка
03.11.1929

Дочь: Карпенко Галина Петровна

Мать ребёнка: Гуряшина Мария Давыдовна

Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуряшина Мария Давыдовна

Упоминание
Неизвестно
про место рождения | Предпринимательская благотворительность на Алтае существовала с давних времен. Ее традиционной сферой были церковные пожертвования, и многие храмы в городах и селах Алтая являлись... Показать все
Упоминание
Неизвестно
про место рождения | Одигитриевская церковь | Год постройки:Между 1795 и 1815. | Год утраты: 1935 (разрушена) | Адрес: Располагалось на пересечении Московского переулка (пр. Ленина) и Большой Тобольск... Показать все
Смерть
14.11.1959
Барнаул
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