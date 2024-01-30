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Гуряшин Василий Тимофеевич

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Место рождения

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуряшин Тимофей Васильевич

Мать: не указана

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гуряшин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гуряшин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
02.10.1893

Сын: Гуряшин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна

Барнаул
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна

Барнаул
Рождение ребёнка
18.10.1902

Сын: Гуряшин Адександр Васильевич

Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна

Барнаул
Рождение ребёнка
24.12.1904

Сын: Гуряшин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна

Барнаул
Рождение ребёнка
24.12.1904

Сын: Гуряшин Константин Васильевич

Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна

Барнаул
Упоминание
Неизвестно
про место рождения | https://homele.ru/sewerage/penzenskaya-guberniya-penzenskaya-guberniya-i-ee-istoriya-centr/ | Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко | Городи... Показать все
Смерть
1930
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