Гуряшин Василий Тимофеевич
Место рожденияПензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гуряшин Тимофей Васильевич
Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гуряшин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна
Рождение ребёнка
02.10.1893
Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна
Барнаул
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна
Барнаул
Рождение ребёнка
18.10.1902
Сын: Гуряшин Адександр Васильевич
Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна
Барнаул
Рождение ребёнка
24.12.1904
Сын: Гуряшин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна
Барнаул
Рождение ребёнка
24.12.1904
Сын: Гуряшин Константин Васильевич
Мать ребёнка: Гуряшина Матрена Федоровна
Барнаул
Упоминание
Неизвестно
про место рождения | https://homele.ru/sewerage/penzenskaya-guberniya-penzenskaya-guberniya-i-ee-istoriya-centr/ | Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко | Городи... Показать все
Смерть
1930