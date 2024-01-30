Гуряшина (Давыдова) Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуряшина (Давыдова) Матрена Федоровна

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Место рождения

Томская губерния

Дата рождения

1864

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Давыдов Федор Павлович

Мать: Давыдова Мария Алексеевна

Томская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гуряшин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гуряшин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.10.1893

Сын: Гуряшин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич

Барнаул
Рождение ребёнка
18.07.1898

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич

Барнаул
Рождение ребёнка
18.10.1902

Сын: Гуряшин Адександр Васильевич

Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич

Барнаул
Рождение ребёнка
24.12.1904

Сын: Гуряшин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич

Барнаул
Рождение ребёнка
24.12.1904

Сын: Гуряшин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич

Барнаул
Упоминание
Неизвестно
про место рождения | То́мская губе́рния — административная териториальная единица Российской империи, Российской республики и РСФСР в Сибири. Существовала с 26 февраля 1804 года по 25 мая 1925 года. А... Показать все
Смерть
1940
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