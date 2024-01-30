Гуряшина (Давыдова) Матрена Федоровна
Место рожденияТомская губерния
Дата рождения1864
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1864
Отец: Давыдов Федор Павлович
Томская губерния
Рождение ребёнка
1884
Сын: Гуряшин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.10.1893
Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич
Барнаул
Рождение ребёнка
18.07.1898
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич
Барнаул
Рождение ребёнка
18.10.1902
Сын: Гуряшин Адександр Васильевич
Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич
Барнаул
Рождение ребёнка
24.12.1904
Сын: Гуряшин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич
Барнаул
Рождение ребёнка
24.12.1904
Сын: Гуряшин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Гуряшин Василий Тимофеевич
Барнаул
Упоминание
Неизвестно
про место рождения | То́мская губе́рния — административная териториальная единица Российской империи, Российской республики и РСФСР в Сибири. Существовала с 26 февраля 1804 года по 25 мая 1925 года. А... Показать все
Смерть
1940