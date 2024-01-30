Давыдов Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Отец: Давыдов Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Гуряшина Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна
Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1873
Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна
Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Давыдов Георгий Федорович
Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна
Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно