Давыдов Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: Давыдов Павел Матвеевич

Мать: Давыдова Афимья Тихоновна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Гуряшина Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна

Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Давыдов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Давыдов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Давыдов Георгий Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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