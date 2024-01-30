Давыдов Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Отец: Давыдов Федор Павлович
Рождение ребёнка
09.01.1893
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаена
Барнаул
Рождение ребёнка
03.01.1898
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаена
Барнаул
Рождение ребёнка
11.01.1900
Сын: Давыдов Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаена
Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Давыдова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно