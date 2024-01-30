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Давыдов Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: Давыдов Федор Павлович

Мать: Давыдова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
09.01.1893

Сын: Давыдов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаена

Барнаул
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Давыдов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаена

Барнаул
Рождение ребёнка
11.01.1900

Сын: Давыдов Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаена

Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Давыдова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Давыдова Евдокия Николаена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Евдокия Николаена

Смерть
Неизвестно
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