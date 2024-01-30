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Давыдов Павел Сергеевич

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

09.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893

Отец: Давыдов Сергей Федорович

Мать: Давыдова Евдокия Николаена

Барнаул
Крещение
10.01.1893
Одигитинская
Восприемники: Андрей Федорович Давыдов и барнаульского мещанина Ивана Андреевича Загайнова жена Пелагея Евгеньевна
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Давыдов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Давыдова Анисия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Анисия Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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