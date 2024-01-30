Давыдов Павел Сергеевич
Место рожденияБарнаул
Дата рождения09.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1893
Барнаул
Крещение
10.01.1893
Одигитинская
Восприемники: Андрей Федорович Давыдов и барнаульского мещанина Ивана Андреевича Загайнова жена Пелагея Евгеньевна
Рождение ребёнка
Около 1912
Мать ребёнка: Давыдова Анисия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Анисия Ефимовна
Смерть
Неизвестно