Давыдова Евдокия Николаена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Евдокия Николаена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1893

Сын: Давыдов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Давыдов Сергей Федорович

Барнаул
Рождение ребёнка
03.01.1898

Сын: Давыдов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Давыдов Сергей Федорович

Барнаул
Рождение ребёнка
11.01.1900

Сын: Давыдов Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Давыдов Сергей Федорович

Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Давыдова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Давыдов Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно
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