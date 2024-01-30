Давыдова Евдокия Николаена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.01.1893
Отец ребёнка: Давыдов Сергей Федорович
Барнаул
Рождение ребёнка
03.01.1898
Отец ребёнка: Давыдов Сергей Федорович
Барнаул
Рождение ребёнка
11.01.1900
Сын: Давыдов Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Давыдов Сергей Федорович
Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Давыдова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Давыдов Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно