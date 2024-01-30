Давыдова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Гуряшина Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович
Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович
Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Давыдов Георгий Федорович
Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович
Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович
Смерть
Неизвестно