Давыдова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Гуряшина Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович

Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Давыдов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Давыдов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Давыдов Георгий Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович

Смерть
Неизвестно
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