Давыдов Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Андрей Федорович

Давыдов Андрей Федорович

Место рождения

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Давыдов Федор Павлович

Мать: Давыдова Мария Алексеевна

Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Минодора Яковлевна

Барнаул
Рождение ребёнка
08.11.1900

Дочь: Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Минодора Яковлевна

Барнаул
Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Минодора Яковлевна

Барнаул
Рождение ребёнка
03.01.1904

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Минодора Яковлевна

Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Давыдова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Минодора Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Давыдова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Минодора Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Давыдов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Минодора Яковлевна

Рождение ребёнка
Около ?.10.1912

Сын: Давыдов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Минодора Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close