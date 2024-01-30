Давыдов Андрей Федорович
Место рожденияПензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: Давыдов Федор Павлович
Пензенская губерния Городищенского уезда Панцыревской волости село Забалуйко
Бракосочетание
23.01.1900
Жена: Минодора Яковлевна
Барнаул
Рождение ребёнка
08.11.1900
Дочь: Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Минодора Яковлевна
Барнаул
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Минодора Яковлевна
Барнаул
Рождение ребёнка
03.01.1904
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Минодора Яковлевна
Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Давыдова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Минодора Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Давыдова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Минодора Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Давыдов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Минодора Яковлевна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1912
Мать ребёнка: Минодора Яковлевна
Смерть
Неизвестно