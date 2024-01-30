(Калнихова) Минодора Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калнихова) Минодора Яковлевна

Место рождения

Барнаул

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул
Бракосочетание
23.01.1900

Муж: Давыдов Андрей Федорович

Барнаул
Рождение ребёнка
08.11.1900

Дочь: Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович

Барнаул
Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович

Барнаул
Рождение ребёнка
03.01.1904

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович

Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Давыдова Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Давыдова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Давыдов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около ?.10.1912

Сын: Давыдов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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