(Калнихова) Минодора Яковлевна
Место рожденияБарнаул
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1900
Барнаул
Рождение ребёнка
08.11.1900
Дочь: Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович
Барнаул
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович
Барнаул
Рождение ребёнка
03.01.1904
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович
Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Давыдова Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Давыдова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Давыдов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Около ?.10.1912
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Федорович
Смерть
Неизвестно