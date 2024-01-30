Гуряшин Константин Васильевич
Место рожденияБарнаул
Дата рождения24.12.1904
Дата смерти1950
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1904
Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуряшин Константин Константинович
Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуряшин Валерий Константинович
Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуряшин Юрий Константинович
Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуряшин Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна
Смерть
1950