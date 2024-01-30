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Гуряшин Константин Васильевич

Место рождения

Барнаул

Дата рождения

24.12.1904

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1904

Отец: Гуряшин Василий Тимофеевич

Мать: Гуряшина Матрена Федоровна

Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуряшин Константин Константинович

Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуряшин Валерий Константинович

Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуряшин Юрий Константинович

Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуряшин Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Гуряшина Анна Тимофеевна

Смерть
1950
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