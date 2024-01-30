Гуряшина (Кудряшова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуряшина (Кудряшова) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуряшин Константин Константинович

Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуряшин Валерий Константинович

Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуряшин Юрий Константинович

Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуряшин Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич

Смерть
Около 1975
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