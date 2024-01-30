Гуряшина (Кудряшова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуряшин Константин Константинович
Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуряшин Валерий Константинович
Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуряшин Юрий Константинович
Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуряшин Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Гуряшин Константин Васильевич
Смерть
Около 1975