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Гуряшин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гуряшин Василий Тимофеевич

Мать: Гуряшина Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
16.08.1913

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Гуряшина Анна Андреевна

Барнаул
Рождение ребёнка
1919

Сын: Гуряшин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Гуряшина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гуряшин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Гуряшина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зоя Сергеевна

Мать ребёнка: Гуряшина Анна Андреевна

Смерть
1926
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