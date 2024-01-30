Гуряшин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1926
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
16.08.1913
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Гуряшина Анна Андреевна
Барнаул
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гуряшин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Гуряшина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гуряшин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Гуряшина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зоя Сергеевна
Мать ребёнка: Гуряшина Анна Андреевна
Смерть
1926