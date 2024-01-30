Гуряшина (Головнева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуряшина (Головнева) Анна Андреевна

Гуряшина (Головнева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1913

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Гуряшин Сергей Васильевич

Барнаул
Рождение ребёнка
1919

Сын: Гуряшин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Гуряшин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гуряшин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Гуряшин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Гуряшин Сергей Васильевич

Смерть
1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close