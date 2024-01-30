Гуряшина (Головнева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1913
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Гуряшин Сергей Васильевич
Барнаул
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гуряшин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Гуряшин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гуряшин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Гуряшин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Гуряшин Сергей Васильевич
Смерть
1936