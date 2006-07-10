Карпенко (Гуряшина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Гуряшина) Галина Петровна

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

03.11.1929

Дата смерти

10.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1929

Отец: Гуряшин Петр Васильевич

Мать: Гуряшина Мария Давыдовна

Барнаул
Рождение ребёнка
27.07.1951

Сын: Великих Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Барнаул
Рождение ребёнка
20.04.1957

Дочь: Грищенко Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Карпенко Федор Александрович

Барнаул
Рождение ребёнка
05.06.1964

Сын: Карпенко Александр Федорович

Отец ребёнка: Карпенко Федор Александрович

Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
10.07.2006
Барнаул
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