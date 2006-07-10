Карпенко (Гуряшина) Галина Петровна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения03.11.1929
Дата смерти10.07.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1929
Отец: Гуряшин Петр Васильевич
Мать: Гуряшина Мария Давыдовна
Барнаул
Рождение ребёнка
27.07.1951
Сын: Великих Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Барнаул
Рождение ребёнка
20.04.1957
Дочь: Грищенко Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Карпенко Федор Александрович
Барнаул
Рождение ребёнка
05.06.1964
Сын: Карпенко Александр Федорович
Отец ребёнка: Карпенко Федор Александрович
Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
10.07.2006
Барнаул