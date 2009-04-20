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Карпенко Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

20.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко (Гуряшина) Галина Петровна

Рождение ребёнка
20.04.1957

Дочь: Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Карпенко (Гуряшина) Галина Петровна

Рождение ребёнка
05.06.1964

Сын: Карпенко Александр Федорович

Мать ребёнка: Карпенко (Гуряшина) Галина Петровна

Смерть
20.04.2009

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