Карпенко Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1927
Дата смерти20.04.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1957
Дочь: Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Карпенко (Гуряшина) Галина Петровна
Рождение ребёнка
05.06.1964
Сын: Карпенко Александр Федорович
Мать ребёнка: Карпенко (Гуряшина) Галина Петровна
Смерть
20.04.2009