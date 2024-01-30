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Карпенко Александр Федорович
Карпенко Александр Федорович
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Древо
Место рождения
Барнаул
Дата рождения
05.06.1964
Пол
Мужской
Отец
Карпенко Федор Александрович
1927 г.р.
Мать
Карпенко (Гуряшина) Галина Петровна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1964
Отец:
Карпенко Федор Александрович
Мать:
Карпенко Галина Петровна
Барнаул
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