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Карпенко Александр Федорович

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

05.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1964

Отец: Карпенко Федор Александрович

Мать: Карпенко Галина Петровна

Барнаул
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