Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрищенко (Карпенко) Наталья Федоровна

Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна

avatar

Место рождения

Барнаул

Дата рождения

20.04.1957

Дата смерти

05.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1957

Отец: Карпенко Федор Александрович

Мать: Карпенко Галина Петровна

Барнаул
Рождение ребёнка
12.10.1978

Сын: Грищенко Станислав Александрович

Отец ребёнка: Грищенко Александр

Рождение ребёнка
27.11.1983

Дочь: Сундикова Елена Александровна

Отец ребёнка: Грищенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищенко Александр

Смерть
05.03.2021
Барнаул
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close