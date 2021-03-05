Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна
Место рожденияБарнаул
Дата рождения20.04.1957
Дата смерти05.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1957
Барнаул
Рождение ребёнка
12.10.1978
Сын: Грищенко Станислав Александрович
Отец ребёнка: Грищенко Александр
Рождение ребёнка
27.11.1983
Дочь: Сундикова Елена Александровна
Отец ребёнка: Грищенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грищенко Александр
Смерть
05.03.2021
Барнаул