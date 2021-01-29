Грищенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1956

Дата смерти

29.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
12.10.1978

Сын: Грищенко Станислав Александрович

Мать ребёнка: Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
27.11.1983

Дочь: Сундикова (Грищенко) Елена Александровна

Мать ребёнка: Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна

Смерть
29.01.2021

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