Грищенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1956
Дата смерти29.01.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1978
Сын: Грищенко Станислав Александрович
Мать ребёнка: Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
27.11.1983
Дочь: Сундикова (Грищенко) Елена Александровна
Мать ребёнка: Грищенко (Карпенко) Наталья Федоровна
Смерть
29.01.2021