Великих Евгений Николаевич
Место рожденияБарнаул
Дата рождения27.07.1951
Дата смерти28.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1951
Отец: Николай
Мать: Карпенко Галина Петровна
Барнаул
Рождение ребёнка
02.11.1974
Сын: Великих Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Великих Татьяна Николаевна
Барнаул
Рождение ребёнка
18.02.1986
Сын: Великих Максим Евгеньевич
Мать ребёнка: Великих Татьяна Николаевна
Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.2020
Барнаул
Причина смерти: Болезнь