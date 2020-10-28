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Великих Евгений Николаевич

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Место рождения

Барнаул

Дата рождения

27.07.1951

Дата смерти

28.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1951

Отец: Николай

Мать: Карпенко Галина Петровна

Барнаул
Рождение ребёнка
02.11.1974

Сын: Великих Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Великих Татьяна Николаевна

Барнаул
Рождение ребёнка
18.02.1986

Сын: Великих Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: Великих Татьяна Николаевна

Барнаул
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Великих Татьяна Николаевна

Смерть
28.10.2020
Барнаул
Причина смерти: Болезнь
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