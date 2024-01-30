Есева Мария Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около ?.11.1886
Дочь: Анна Разумеевна
Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич
Рождение ребёнка
08.02.1891
Дочь: Гуряшина Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич
Барнаул
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Ирина Давыдовна
Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич
Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Полина Давыдовна
Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно