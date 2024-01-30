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Есева Мария Самсоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсон

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около ?.11.1886

Дочь: Анна Разумеевна

Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич

Рождение ребёнка
08.02.1891

Дочь: Гуряшина Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич

Барнаул
Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Ирина Давыдовна

Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич

Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есев Михаил Давыдович

Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Полина Давыдовна

Отец ребёнка: Есев Давыд Разумеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есев Давыд Разумеевич

Смерть
Неизвестно
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