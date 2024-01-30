Есев Давыд Разумеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есев Разум
Рождение ребёнка
Около ?.11.1886
Дочь: Анна Разумеевна
Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
08.02.1891
Дочь: Гуряшина Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна
Барнаул
Рождение ребёнка
01.05.1894
Дочь: Ирина Давыдовна
Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна
Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Полина Давыдовна
Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есева Мария Самсоновна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин на 1916 год
Работа или профессия
Неизвестно
купец первой гильдии | не подтверждено
Смерть
Неизвестно