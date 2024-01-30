Есев Давыд Разумеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсев Давыд Разумеевич

Есев Давыд Разумеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есев Разум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.11.1886

Дочь: Анна Разумеевна

Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна

Рождение ребёнка
08.02.1891

Дочь: Гуряшина Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна

Барнаул
Рождение ребёнка
01.05.1894

Дочь: Ирина Давыдовна

Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна

Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есев Михаил Давыдович

Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Полина Давыдовна

Мать ребёнка: Есева Мария Самсоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есева Мария Самсоновна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин на 1916 год
Работа или профессия
Неизвестно
купец первой гильдии | не подтверждено
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close