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Гаврилов Сергей Иванович

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Место рождения

Ивановская обл., Вязниковский р-н, г. Вязники

Дата рождения

23.10.1914

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1914

Отец: Гаврилов Иван Васильевич

Мать: Гаврилов ?

Ивановская обл., Вязниковский р-н, г. Вязники
Рождение ребёнка
26.11.1940

Дочь: Малькова Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Пугачева Зоя Петровна

Комсомольск-на-Амуре
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева Зоя Петровна

Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93262200/?backurl=/heroes/?last_name=Гаврилов&first_name=Сергей&middle_name=Иванович&date_birth_from=1914&group=all&types=pamyat_commander:na... Показать все
Смерть
?.10.1941
под Москвой в боях
Причина смерти: На войне | Последнее место службы 27 запас. СБр. 87 запас. СП | сайт Мемориал | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74851936
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