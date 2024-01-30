Гаврилов Сергей Иванович
Место рожденияИвановская обл., Вязниковский р-н, г. Вязники
Дата рождения23.10.1914
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1914
Отец: Гаврилов Иван Васильевич
Мать: Гаврилов ?
Ивановская обл., Вязниковский р-н, г. Вязники
Рождение ребёнка
26.11.1940
Дочь: Малькова Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Пугачева Зоя Петровна
Комсомольск-на-Амуре
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугачева Зоя Петровна
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93262200/?backurl=/heroes/?last_name=Гаврилов&first_name=Сергей&middle_name=Иванович&date_birth_from=1914&group=all&types=pamyat_commander:na... Показать все
Смерть
?.10.1941
под Москвой в боях
Причина смерти: На войне | Последнее место службы 27 запас. СБр. 87 запас. СП | сайт Мемориал | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=74851936