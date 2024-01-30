(Петрова) Светлана Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951
Рождение ребёнка
23.10.1974
Сын: Перлифан Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Перлифан Анатолий Семёнович
Алма-Ата
Рождение ребёнка
23.02.1979
Дочь: Helwig Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Перлифан Анатолий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно