(Петрова) Светлана Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Светлана Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951

Отец: Петров Константин Сергеевич

Мать: Петрова Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
23.10.1974

Сын: Перлифан Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Перлифан Анатолий Семёнович

Алма-Ата
Рождение ребёнка
23.02.1979

Дочь: Helwig Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Перлифан Анатолий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перлифан Анатолий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перлифан Анатолий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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