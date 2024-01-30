Перлифан Андрей Анатольевич
Место рожденияАлма-Ата
Дата рождения23.10.1974
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1974
Алма-Ата
Рождение ребёнка
27.07.1995
Сын: Перлифан Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Перлифан Елена Александровна
Благовещенск, Амурская обл.
Рождение ребёнка
28.03.2000
Сын: Перлифан Кристиан Андреевич
Мать ребёнка: Перлифан Елена Александровна
Карловы Вары, Чехия
Бракосочетание
Неизвестно