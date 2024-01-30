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Перлифан Андрей Анатольевич

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Место рождения

Алма-Ата

Дата рождения

23.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1974

Отец: Перлифан Анатолий Семёнович

Мать: Светлана Константиновна

Алма-Ата
Рождение ребёнка
27.07.1995

Сын: Перлифан Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Перлифан Елена Александровна

Благовещенск, Амурская обл.
Рождение ребёнка
28.03.2000

Сын: Перлифан Кристиан Андреевич

Мать ребёнка: Перлифан Елена Александровна

Карловы Вары, Чехия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перлифан Елена Александровна

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