Перлифан (Потемина) Елена Александровна
Место рожденияСоветск, Тульской обл.
Дата рождения05.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1995
Сын: Перлифан Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Перлифан Андрей Анатольевич
Благовещенск, Амурская обл.
Рождение ребёнка
28.03.2000
Сын: Перлифан Кристиан Андреевич
Отец ребёнка: Перлифан Андрей Анатольевич
Карловы Вары, Чехия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач-терапевт
Образование
Неизвестно
высшее