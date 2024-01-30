Перлифан (Потемина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перлифан (Потемина) Елена Александровна

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Место рождения

Советск, Тульской обл.

Дата рождения

05.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Советск, Тульской обл.
Бракосочетание
05.03.1994

Муж: не указан

Благовещенск, Амурская обл.
Рождение ребёнка
27.07.1995

Сын: Перлифан Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Перлифан Андрей Анатольевич

Благовещенск, Амурская обл.
Рождение ребёнка
28.03.2000

Сын: Перлифан Кристиан Андреевич

Отец ребёнка: Перлифан Андрей Анатольевич

Карловы Вары, Чехия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перлифан Андрей Анатольевич

Работа или профессия
Неизвестно
врач-терапевт
Образование
Неизвестно
высшее
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