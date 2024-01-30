Перлифан Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1974
Сын: Перлифан Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Светлана Константиновна
Алма-Ата
Рождение ребёнка
23.02.1979
Дочь: Helwig Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Светлана Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана Константиновна
Смерть
Неизвестно