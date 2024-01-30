Перлифан Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перлифан Анатолий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1974

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1974

Сын: Перлифан Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Светлана Константиновна

Алма-Ата
Рождение ребёнка
23.02.1979

Дочь: Helwig Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Светлана Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана Константиновна

Смерть
Неизвестно
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