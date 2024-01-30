Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна
Место рожденияс. Бянкино Сретенского уезда Забайкальской области
Дата рождения15.07.1896
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1896
с. Бянкино Сретенского уезда Забайкальской области
Крещение
22.07.1896
Бянкинская Троицкая церковь
Восприемники: коллежский ассесор Виктор Семенович Колотовкин и дочь коллежского ассесора Соломина Александра Ивановна
Образование
С 1911 по 20.06.1913
Введенская ул., 2 Большой пр. ПС, 29
Частная женская гимназия с правами правительственной А.И.Болсуновой
Работа или профессия
С ?.09.1917 по ?.09.1918
г. Чита и ж/д станция Бушулей
Заведующая и воспитательница детдома
Рождение ребёнка
20.06.1919
Дочь: Петрова Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Ткачев Григорий Иванович
Борзя Читинская обл.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Елена Григорьевна (Yelena Grigoryevna)
Отец ребёнка: Ткачев Григорий Иванович
г. Чита
Работа или профессия
С ?.04.1922 по ?.05.1923
г. Чита
воспитательница Центрального детдома
Работа или профессия
С ?.05.1923 по ?.12.1923
ж/д станция Магдачи Чит. ж/д
учительница школа № 7
Работа или профессия
С ?.01.1924 по ?.09.1924
г. Чита
воспитательница Центрального детдома
Работа или профессия
С ?.09.1924 по ?.08.1926
Чита 1 Чит. ж/д
учительница истории семилетка № 1
Работа или профессия
С ?.08.1926 по ?.01.1929
Чита 1 Чит. ж/д
Заведующая и учительница 7-ка № 5
Работа или профессия
С ?.01.1929 по ?.08.1931
г. Чита
старший инспектор ОкрОНО
Работа или профессия
С ?.08.1931 по ?.05.1932
г. Чита
зав. учебной частью Педтехникум
Работа или профессия
С ?.08.1932 по ?.08.1933
г. Москва
методист и пр-ль истории Пожарно-тех. комбинат
Работа или профессия
С ?.08.1933 по ?.01.1937
г. Москва
учитель истории школа №514 Кировского р-на
Образование
По 1936
Московский Государственный пединститут
Работа или профессия
С ?.01.1937 по ?.09.1938
г. Москва
Директор и учитель истории школа № 529 Кировского р-на
Работа или профессия
С ?.09.1938 по ?.09.1939
г. Москва
ст. инспектор школьного сектора МосгорОНО
Работа или профессия
С ?.09.1939 по ?.10.1941
г. Москва
Директор и учитель истории школа № 521 Кировского р-на
Работа или профессия
С ?.02.1942 по ?.03.1942
7-ка № 3 г. Петропавловск Сев. Казахстан
учитель истории
Работа или профессия
С ?.03.1942 по ?.09.1943
колхоз Урнек Приишимского р-на Северный Казахстан
Директор детдома
Работа или профессия
С ?.09.1943 по ?.09.1946
г. Петропавловск
зав. учебной частью и учитель истории Педучилище
Работа или профессия
С ?.09.1946 по ?.09.1948
г. Петропавловск
школьный инспектор ОблОНО
Работа или профессия
С ?.09.1948 по ?.08.1949
г. Петропавловск
учитель истории средняя школа № 1
Работа или профессия
С ?.11.1949 по ?.08.1950
г. Москва
учитель начальных классов средняя школа № 612 Куйбыш. р-на
Работа или профессия
С ?.09.1950
г. Москва
учитель истории средняя школа № 612 Куйбыш. р-на
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Интернет | Фонд гимназии А.И.Болсуновой хранится в ЦГИА СПб | Из путеводителя по архиву: | Гимназия Е. П. Турович, учреждённая А. И. Болсуновой | ф. 330, 1909–1920 гг., 38 дел, оп. 1–3 | В 1903 году ... Показать все
Образование
Неизвестно
Университет марксизма-ленинизма
Смерть
1969
Алма-Ата