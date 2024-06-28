Ткачев Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти15.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Ткачев Иван Иванович
Мать: Ткачева мать Григория
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Амурские_казаки | http://ru.wikipedia.org/wiki/Амурские_казаки | Амурские казаки (Амурское казачье войско) — этническая группа русских на Дальнем Востоке. | Старшинство с ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сотник | http://ru.wikipedia.org/wiki/Сотник | Со́тник — командир подразделения («сотни») в русском войске с IX века до начала XVIII века, а в казачьих войсках с 1798 по 1... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
сотник 1-го Амурского казачьего полка
Рождение ребёнка
20.06.1919
Дочь: Петрова (Ткачёва) Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Ткачева (Tkacheva)) Елена Григорьевна (Yelena Grigoryevna)
Мать ребёнка: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Ткачев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Учительница В С. Дешулан Сретенского Р-На Где Учительствовал
Дешулан, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Ткачев Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна
Рождение ребёнка
08.11.1937
Мать ребёнка: Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна
Смерть
15.03.1938