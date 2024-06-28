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Ткачев Григорий Иванович

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Место рождения

Распопинская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

15.03.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1872 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Жена

1896 г.р.
1905 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Ткачев Иван Иванович

Мать: Ткачева мать Григория

Распопинская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Учительница В С. Дешулан Сретенского Р-На Где Учительствовал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна

Упоминание
Неизвестно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Амурские_казаки | http://ru.wikipedia.org/wiki/Амурские_казаки | Амурские казаки (Амурское казачье войско) — этническая группа русских на Дальнем Востоке. | Старшинство с ... Показать все
Упоминание
Неизвестно
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сотник | http://ru.wikipedia.org/wiki/Сотник | Со́тник — командир подразделения («сотни») в русском войске с IX века до начала XVIII века, а в казачьих войсках с 1798 по 1... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
сотник 1-го Амурского казачьего полка
Рождение ребёнка
20.06.1919

Дочь: Петрова (Ткачёва) Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Ткачева (Tkacheva)) Елена Григорьевна (Yelena Grigoryevna)

Мать ребёнка: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Ткачев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Учительница В С. Дешулан Сретенского Р-На Где Учительствовал

Дешулан, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1935

Сын: Ткачев Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Ткачев Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
08.11.1937

Сын: Ткачев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна

Смерть
15.03.1938

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