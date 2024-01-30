Ткачева мать Григория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева мать Григория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ткачев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович

ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ткачев Петр Иванович

Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1899

Сын: Ткачев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович

ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 06.05.1910

Сын: Ткачев Николай Иванович

Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович

г. Чита
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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