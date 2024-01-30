Ткачева мать Григория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович
ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ткачев Петр Иванович
Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1899
Сын: Ткачев Иван Иванович
Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович
ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 06.05.1910
Отец ребёнка: Ткачев Иван Иванович
г. Чита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткачев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ткачев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно