Ткачев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачев Иван Иванович

Место рождения

ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)

Дата рождения

17.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1899

Отец: Ткачев Иван Иванович

Мать: Ткачева мать Григория

ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Смерть
Неизвестно
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