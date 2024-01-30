Ткачев Иван Иванович
Место рожденияст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Дата рождения17.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1899
Отец: Ткачев Иван Иванович
Мать: Ткачева мать Григория
ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Смерть
Неизвестно