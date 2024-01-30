Ткачев Иван Иванович
Место рожденияВоронежская губерния Острогожский уезд Белогорье
Дата рождения1872
Дата смерти09.11.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Ткачева мать Григория
ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ткачев Петр Иванович
Мать ребёнка: Ткачева мать Григория
Рождение ребёнка
17.10.1899
Сын: Ткачев Иван Иванович
Мать ребёнка: Ткачева мать Григория
ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Ткачева мать Григория
Рождение ребёнка
Около 06.05.1910
Мать ребёнка: Ткачева мать Григория
г. Чита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачева мать Григория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачева мать Григория
Смерть
09.11.1947
г. Серафимович Сталинградской обл.