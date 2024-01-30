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Ткачев Иван Иванович

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Место рождения

Воронежская губерния Острогожский уезд Белогорье

Дата рождения

1872

Дата смерти

09.11.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния Острогожский уезд Белогорье
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ткачев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ткачева мать Григория

ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ткачев Петр Иванович

Мать ребёнка: Ткачева мать Григория

Рождение ребёнка
17.10.1899

Сын: Ткачев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ткачева мать Григория

ст. Распопинская, Серафимовического района Сталинградской обл. (ныне Клетский район Ростовской обл.)
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Ткачева мать Григория

Рождение ребёнка
Около 06.05.1910

Сын: Ткачев Николай Иванович

Мать ребёнка: Ткачева мать Григория

г. Чита
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева мать Григория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева мать Григория

Смерть
09.11.1947
г. Серафимович Сталинградской обл.
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