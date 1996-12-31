Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна

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Место рождения

Забайкалье

Дата рождения

05.01.1905

Дата смерти

31.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Забайкалье
Рождение ребёнка
1935

Сын: Ткачев Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Ткачев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Ткачев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Ткачев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1937

Сын: Ткачев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Ткачев Григорий Иванович

д. Верхняя Иреть Черемховском районе Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ткачев Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
31.12.1996
г. Братск Иркутская обл.
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