Ткачева (Романенко) Мария Герасимовна
Место рожденияЗабайкалье
Дата рождения05.01.1905
Дата смерти31.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Ткачев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Ткачев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Ткачев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1937
Отец ребёнка: Ткачев Григорий Иванович
д. Верхняя Иреть Черемховском районе Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1996
г. Братск Иркутская обл.