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Ткачев Павел Григорьевич

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Место рождения

д. Верхняя Иреть Черемховском районе Иркутской области

Дата рождения

08.11.1937

Дата смерти

25.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1937

Отец: Ткачев Григорий Иванович

Мать: Ткачева Мария Герасимовна

д. Верхняя Иреть Черемховском районе Иркутской области
Рождение ребёнка
1967

Сын: Ткачев Евгенний Павлович

Мать ребёнка: Ткачева Тамара Александровна

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Коновницына Ольга Павловна

Мать ребёнка: Ткачева Тамара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачева Тамара Александровна

Смерть
25.05.2013
г. Братск Иркутская обл.
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