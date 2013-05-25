Ткачев Павел Григорьевич
Место рожденияд. Верхняя Иреть Черемховском районе Иркутской области
Дата рождения08.11.1937
Дата смерти25.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1937
д. Верхняя Иреть Черемховском районе Иркутской области
Рождение ребёнка
1967
Мать ребёнка: Ткачева Тамара Александровна
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Коновницына Ольга Павловна
Мать ребёнка: Ткачева Тамара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2013
г. Братск Иркутская обл.