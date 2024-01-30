(Ткачева (Tkacheva)) Елена Григорьевна (Yelena Grigoryevna) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ткачева (Tkacheva)) Елена Григорьевна (Yelena Grigoryevna)

(Ткачева (Tkacheva)) Елена Григорьевна (Yelena Grigoryevna)

avatar

Место рождения

г. Чита

Дата рождения

1921

Дата смерти

04.10.1944

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ткачев Григорий Иванович

Мать: Ткачева Иулитта Транквиллиновна

г. Чита
Образование
По ?.06.1938
средняя школа № 468 г. Москвы Таганского района
Образование
С 02.07.1938
Биофак МГУ им Ломоносова
Военная служба
1942
Сталинский РВК, Свердловская обл., г. Свердловск, Сталинский р-н
сайт Мемориал | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3878271 | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3878271
Смерть
04.10.1944
Причина смерти: Самоубийство | Последнее место службы особая Московская Арм. ПВО 89 Зен. АД
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close