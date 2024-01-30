(Ткачева (Tkacheva)) Елена Григорьевна (Yelena Grigoryevna)
Место рожденияг. Чита
Дата рождения1921
Дата смерти04.10.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
г. Чита
Образование
По ?.06.1938
средняя школа № 468 г. Москвы Таганского района
Образование
С 02.07.1938
Биофак МГУ им Ломоносова
Военная служба
1942
Сталинский РВК, Свердловская обл., г. Свердловск, Сталинский р-н
сайт Мемориал | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3878271 | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3878271
Смерть
04.10.1944
Причина смерти: Самоубийство | Последнее место службы особая Московская Арм. ПВО 89 Зен. АД