Кунтузов Транквилин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиОколо 1921
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
05.10.1883
Рождение ребёнка
22.12.1887
Дочь: Михайлова Портнягина Ангелина Транквиллиновна
Мать ребёнка: Кунтузова Александра Александровна
Рождение ребёнка
15.07.1896
Дочь: Ткачева Иулитта Транквиллиновна
Мать ребёнка: Кунтузова Александра Александровна
с. Бянкино Сретенского уезда Забайкальской области
Смерть
Около 1921
г. Чита