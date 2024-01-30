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Кунтузов Транквилин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Около 1921

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Кунтузов Иван Михайлович

Мать: Кунтузова Кристина Ивановна

Бракосочетание
05.10.1883

Жена: Кунтузова Александра Александровна

Рождение ребёнка
22.12.1887

Дочь: Михайлова Портнягина Ангелина Транквиллиновна

Мать ребёнка: Кунтузова Александра Александровна

Рождение ребёнка
15.07.1896

Дочь: Ткачева Иулитта Транквиллиновна

Мать ребёнка: Кунтузова Александра Александровна

с. Бянкино Сретенского уезда Забайкальской области
Смерть
Около 1921
г. Чита
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