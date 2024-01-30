Михайлова Портнягина (Кунтузова) Ангелина Транквиллиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Портнягина (Кунтузова) Ангелина Транквиллиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1887

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1887

Отец: Кунтузов Транквилин Иванович

Мать: Кунтузова Александра Александровна

Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Михайлов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Михайлов Николай Иванович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.07.1920

Сын: Портнягин Азарий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Портнягин (portnyagin) Игорь Инокентьевич (Igor Inokentyevich)

Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Иннокентьевич

Г. Чита
Работа или профессия
С 1942
Свердловск
заведующая отделом Свердловского антирелигиозного музея
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портнягин Иннокентий Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1978
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