Михайлова Портнягина (Кунтузова) Ангелина Транквиллиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1887
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1887
Рождение ребёнка
01.05.1911
Сын: Михайлов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Михайлов Николай Иванович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.07.1920
Сын: Портнягин Азарий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Портнягин (portnyagin) Игорь Инокентьевич (Igor Inokentyevich)
Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Иннокентьевич
Г. Чита
Работа или профессия
С 1942
Свердловск
заведующая отделом Свердловского антирелигиозного музея
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1978