Портнягин Иннокентий Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягин Иннокентий Иннокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Портнягин Иннокентий Михайлович

Мать: Портнягина Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
30.07.1920

Сын: Портнягин Азарий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Михайлова Портнягина Ангелина Транквиллиновна

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Портнягин (portnyagin) Игорь Инокентьевич (Igor Inokentyevich)

Мать ребёнка: Михайлова Портнягина Ангелина Транквиллиновна

Г. Чита
Работа или профессия
С 1942
Свердловск
доцент Уральского индустриального института
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Портнягина Ангелина Транквиллиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск
преподаватель политехнический институт | после войны
Смерть
Неизвестно
Владивосток
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