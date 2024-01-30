Портнягин Иннокентий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Рождение ребёнка
30.07.1920
Сын: Портнягин Азарий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Михайлова Портнягина Ангелина Транквиллиновна
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Портнягин (portnyagin) Игорь Инокентьевич (Igor Inokentyevich)
Мать ребёнка: Михайлова Портнягина Ангелина Транквиллиновна
Г. Чита
Работа или профессия
С 1942
Свердловск
доцент Уральского индустриального института
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск
преподаватель политехнический институт | после войны
Смерть
Неизвестно
Владивосток