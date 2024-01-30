Портнягина Мария Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Портнягин Иннокентий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Михайлович
Рождение ребёнка
03.04.1906 ст.
Дочь: Любовь Иннокентьевна
Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Михайлович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.07.1910
Дочь: Портнягина Ольга Иннокентьевна
Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Портнягин Петр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Михайлович
Смерть
Неизвестно
Иркутск