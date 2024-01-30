Портнягина Мария Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягина Мария Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Портнягин Иннокентий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
03.04.1906 ст.

Дочь: Любовь Иннокентьевна

Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Михайлович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.07.1910

Дочь: Портнягина Ольга Иннокентьевна

Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Портнягин Петр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Портнягин Иннокентий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Иркутск
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