Портнягин Азарий Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягин Азарий Иннокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1920

Дата смерти

05.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1920

Отец: Портнягин Иннокентий Иннокентьевич

Мать: Михайлова Портнягина Ангелина Транквиллиновна

Рождение ребёнка
20.07.1950

Сын: Портнягин Андрей Азарьевич

Мать ребёнка: Портнягина Мария Ивановна

Свердловск
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
05.10.1974
Свердловск
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