Портнягин Азарий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1920
Дата смерти05.10.1974
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1920
Рождение ребёнка
20.07.1950
Сын: Портнягин Андрей Азарьевич
Мать ребёнка: Портнягина Мария Ивановна
Свердловск
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
05.10.1974
Свердловск