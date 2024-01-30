Портнягин (Portnyagin) Игорь Инокентьевич (Igor Inokentyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Портнягин (Portnyagin) Игорь Инокентьевич (Igor Inokentyevich)

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Место рождения

Г. Чита

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

25.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Портнягин Иннокентий Иннокентьевич

Мать: Михайлова Портнягина Ангелина Транквиллиновна

Г. Чита
Упоминание
Неизвестно
сайт Молодая Гвардия | http://www.molodguard.ru/heroes803.htm
Образование
Неизвестно
Львовское военное пехотное училище – Киров (УрВО)
Смерть
25.11.1942
Сычевский район Смоленщины
Причина смерти: погиб в бою
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