Кунтузов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Кунтузов Транквилин Иванович
Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1873
Сын: Кунтузов Константин Иванович
Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна
г. Благовещенск Амурская область
Рождение ребёнка
02.07.1876
Сын: Кунтузов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1905
В 1905 Кристина была крестной В Благовещенске в Приамурской церкви. Жена мещанина