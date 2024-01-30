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Кунтузов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Кунтузов Михаил Иванович

Мать: Кунтузова Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Кунтузов Транквилин Иванович

Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1873

Сын: Кунтузов Константин Иванович

Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна

г. Благовещенск Амурская область
Рождение ребёнка
02.07.1876

Сын: Кунтузов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кунтузова Кристина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунтузова Кристина Ивановна

Смерть
После 1905
В 1905 Кристина была крестной В Благовещенске в Приамурской церкви. Жена мещанина
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