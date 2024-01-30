Кунтузов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиДо 25.07.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Кунтузов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Кунтузова Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Кунтузова Мавра Васильевна
Образование
С 1845 по 1846
Тарск
Тарское Первое Спасское городское приходское трехклассное училище | из мещан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 25.07.1860