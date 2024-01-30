Кунтузов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунтузов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

До 25.07.1860

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Кунтузов Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кунтузов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кунтузова Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Кунтузова Мавра Васильевна

Образование
С 1845 по 1846
Тарск
Тарское Первое Спасское городское приходское трехклассное училище | из мещан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунтузова Мавра Васильевна

Смерть
До 25.07.1860
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