Кунтузова Кристина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунтузова Кристина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Кунтузов Транквилин Иванович

Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
18.12.1873

Сын: Кунтузов Константин Иванович

Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович

г. Благовещенск Амурская область
Рождение ребёнка
02.07.1876

Сын: Кунтузов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунтузов Иван Михайлович

Смерть
После 1905
В Благовещенске была крестной у вдовы Мария Ивановна Алексеева. Дочь Ольга родилась 24.12.1904, крестили 11.02.1905 в Приамурской церкви
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