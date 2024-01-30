Кунтузова Кристина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Кунтузов Транквилин Иванович
Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
18.12.1873
Сын: Кунтузов Константин Иванович
Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович
г. Благовещенск Амурская область
Рождение ребёнка
02.07.1876
Сын: Кунтузов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Кунтузов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1905
В Благовещенске была крестной у вдовы Мария Ивановна Алексеева. Дочь Ольга родилась 24.12.1904, крестили 11.02.1905 в Приамурской церкви