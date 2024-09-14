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Подосенов Владимир Ильич

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

04.07.1894 ст.

Дата смерти

26.04.1938 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Около 1915 ст.

Жена: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна

Рождение ребёнка
01.07.1915 ст.

Дочь: Подосенова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Подосенов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна

Смерть
26.04.1938 ст.
Москва, город федерального значения Москва

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