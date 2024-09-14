Подосенов Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения04.07.1894 ст.
Дата смерти26.04.1938 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1915 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1915 ст.
Дочь: Подосенова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Подосенов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ткачева (Кунтузова) Иулитта Транквиллиновна
Смерть
26.04.1938 ст.
Москва, город федерального значения Москва