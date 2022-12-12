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Тарас Иванов

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1739

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Иван Сидоров

Мать: Прасковья (Евдокия) Ерофеева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Афанасий Тарасов

Мать ребёнка: Устинья Васильева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Левон Тарасов

Мать ребёнка: Устинья Васильева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Вукол Тарасов

Мать ребёнка: Устинья Васильева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Кристина Тарасова

Мать ребёнка: Устинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Васильева

Смерть
1804
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