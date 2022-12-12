Тарас Иванов
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Афанасий Тарасов
Мать ребёнка: Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Левон Тарасов
Мать ребёнка: Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Вукол Тарасов
Мать ребёнка: Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Кристина Тарасова
Мать ребёнка: Устинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Васильева
Смерть
1804