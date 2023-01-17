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Левон Тарасов

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Тарас Иванов

Мать: Устинья Васильева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ерофей Леонов

Мать ребёнка: Агафья Семенова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдокия Леонова

Мать ребёнка: Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Аграфена Леонова

Мать ребёнка: Агафья Семенова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Семен Леонов

Мать ребёнка: Агафья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Семенова

Смерть
1792
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