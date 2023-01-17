Левон Тарасов
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Тарас Иванов
Мать: Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ерофей Леонов
Мать ребёнка: Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдокия Леонова
Мать ребёнка: Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Аграфена Леонова
Мать ребёнка: Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Семен Леонов
Мать ребёнка: Агафья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Семенова
Смерть
1792