Устинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Афанасий Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Иванов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Левон Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Иванов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Вукол Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Иванов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Кристина Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарас Иванов
Смерть
Неизвестно