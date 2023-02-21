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Устинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Афанасий Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Левон Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Вукол Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Кристина Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарас Иванов

Смерть
Неизвестно
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