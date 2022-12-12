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Вукол Тарасов

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1765

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Тарас Иванов

Мать: Устинья Васильева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Даниил Вуколов

Мать ребёнка: Мавра Кузьмина

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Домна Вуколова

Мать ребёнка: Мавра Кузьмина

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Селиван Вуколов

Мать ребёнка: Мавра Кузьмина

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Илья Вуколов

Мать ребёнка: Мавра Кузьмина

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
После 1817

Жена: Пелагея 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Кузьмина

Смерть
1835
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