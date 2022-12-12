Вукол Тарасов
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Тарас Иванов
Мать: Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Даниил Вуколов
Мать ребёнка: Мавра Кузьмина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Домна Вуколова
Мать ребёнка: Мавра Кузьмина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Селиван Вуколов
Мать ребёнка: Мавра Кузьмина
Рождение ребёнка
1799
Сын: Илья Вуколов
Мать ребёнка: Мавра Кузьмина
Бракосочетание
После 1817
Жена: Пелагея 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Кузьмина
Смерть
1835